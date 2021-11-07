Ağaçta mahsur kalan kediyi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kurtardı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçenin en büyük parkı olan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

Çekmeköy’de sabahın erken saatlerinde parkta yürüyüş yapan vatandaşın kedisi kaçarak uzun bir ağacın tepesine çıktı. Kedisi ağaçta mahsur kalan vatandaşın imdadına, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yetişti. O sırada parkta yürüyüş yapan Başkan Poyraz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin vincini kullanarak ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı ve sahibine teslim etti. Yaşanan olayı meraklı gözlerle takip eden vatandaşlarsa kurtarma operasyonu sonrası Başkan Poyraz’ı alkışlarla tebrik etti.

Ahmet Poyraz: “Onlar bize Allah’ın emaneti”

Kurtarma operasyonu sonrası konuşan Başkan Ahmet Poyraz, “Biz her sabah parklarımızda yürüyüş yapıyoruz. Bugün de Doğa Parkımızdaydık. Vatandaşımızın kedisinin ağaca çıkıp inemediğini görünce müdahale ettik. Bugün biz bu müdahaleyi gerçekleştirdik ama ekiplerimiz her gün onlarca vakaya müdahale ediyorlar. Sokaktaki canlar bize Allah’ın emaneti” ifadelerini kullandı.