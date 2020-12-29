AGD, online olarak Mekke’nin Fethi Programı düzenleyecek

Mekke’nin Fethi’nin 1390’ıncı yıllında düzenlenecek program, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’da başlayacak. Program TV5, Kanal 42, AGD TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Mekke’nin Fethi programıyla ilgili AGD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır Mekke’nin Fethi programı düzenlendiği hatırlatılarak, “Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz şu günlerde Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak adına online olarak düzenliyoruz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz” ifadeleri kullanıldı.



Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 22:52

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. Bu yıl ekranlardan düzenleyeceğimiz Fetih buluşmasının “Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Amerika’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz.”Öte yandan program için özel hazırlanmış e-davetiyeye ücretsiz olarak ulaşmak için mekkeninfethi.com internet sitesi ziyaret edilebiliyor. Ayrıca siteden programa dair bütün detaylarla ilgili bilgi sahibi olunabilir.