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Aile Bakanı ve İstanbul Valisi selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK VE İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA ESENYURT'TA SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ. VATANDAŞLARIN SIKINTILARINI EN KISA SÜREDE ÇÖZECEKLERİNİ BELİRTEN YERLİKAYA ZİYARET SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞTI.

Aile Bakanı ve İstanbul Valisi selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt’ta selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürede çözeceklerini belirten Yerlikaya ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt’ta selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürede çözeceklerini belirten Vali Yerlikaya, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Esenyurt ilçemizde selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını en kısa sürede inşallah birlikte çözeceğiz."

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