AK Gençlik’ten CHP Gençlik Kolları’na: “Neden Sessizsiniz”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 24 Nisan’a atfen sözde “soykırım” iftirası atan ABD Başkanı Joe Biden ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye sessiz kalan CHP Gençlik Kolları’na yazılı açıklama ile çağrı yaptı. ‘Türkiye’nin çıkarlarına aykırı hareket eden ‘abilerinize’ neden ses çıkarmıyorsunuz?’ denilen yazılı açıklamada; “Buldukları her fırsatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olmakla övünen CHP’nin gençlik kolları; bugün tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara, milletimize iftira atanlara, devletimizi tüm dünyanın gözünde küçük düşürmeye çalışanlara karşı nasıl sessiz kalabilmektedir?” sorusunu yöneltti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın imzasıyla “Türkiye’nin Geleceği Adına Soruyoruz” başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı. CHP Gençlik Kolları’na hitaben yapılan açıklamada, sözde “soykırım” iftirasıyla tarihimize kara leke çalmaya çalışan ABD Başkanı Joe Biden ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye karşı “Neden sessizsiniz?” denildi.

“Milli duruş sergilememiz elzemdir”

Söz konusu açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan’ı uluslararası ölçekte sembolik bir yas günü haline getirmek istemektedir. Biden’in açıklaması, siyasi bir nitelemeden ibaret olup hukuki bir karşılığı yoktur. Buna rağmen Biden’ın mesnetsiz ve birtakım lobilere hizmet eden açıklamasına ve buna destek verenlere karşı, bu ülkenin gençleri olarak milli duruş sergilememiz elzemdir. Joe Biden’ın, “Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz” sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı’nı, Biden’ın İttifakı’na evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz. İktidar olma hırsıyla, Türkiye’nin şanlı geçmişini ve umut dolu yarınlarını çiğneme cüreti göstermelerine şaşırmıyoruz. Bu hevesle, ABD’nin Türkiye’deki eli-kolu olmak için can atışlarına, ABD’ye kucak açtıkları kadar, milletimize kucak açmayışlarına şaşırıyoruz” denildi.

“Türkiye düşmanlarına karşı susmayacağız”

“AK Gençlik olarak 24 Nisan 2021 tarihinde, ABD Başkanı Biden’ın terör örgütü PKK’nın halkla ilişkiler birimi HDP’nin, milletimize karşı yöneltmiş olduğu ‘soykırım’ iftirasını şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, “Terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapmaktan öteye geçemeyen HDP’nin, bulduğu her fırsatta milli birliğimize ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik atmış olduğu adımlara sessiz kalmayacağız. Sözde “soykırımı” pazarlama yarışındaki Türkiye düşmanlarına karşı susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Tek ortak paydası Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olan samimiyetsiz, kirli, riyakâr ittifaklara ve ortaklıklara boyun eğmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

“Abilerinize ses çıkarmaktan neden korkuyorsunuz”

Açıklamada devamla şu ifadeler yer aldı; “Türkiye’nin geleceği adına soruyoruz! ‘Sözde’ muhalif CHP Gençlik Kolları, ülke çıkarlarımıza ters hareket eden ‘abilerine’ ses çıkarmaktan neden korkmaktadır? Bugün, milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere ve saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir? Buldukları her fırsatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olmakla övünen CHP’nin gençlik kolları; bugün tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara, milletimize iftira atanlara, devletimizi tüm dünyanın gözünde küçük düşürmeye çalışanlara karşı nasıl sessiz kalabilmektedir?”

“İktidar Hırsı, Kurucu Değerlerimizden Daha Mı Önemlidir”

“CHP Gençlik Kolları, Asala Terör Örgütü’nün şehit ettiği diplomatlarımıza rahmet dilemekten neden acizdir? CHP Gençlik Kolları, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak ve ortaklık kuran ve yalnızca iktidara gelme uğruna Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerini ayaklar altına almaya kalkan ‘abilerine’ nasıl dur diyemez? Sorduğumuz soruların cevabı herkesçe malum olsa da Türkiye’nin geleceği adına, bu soruları sormak boynumuzun borcudur.”