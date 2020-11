AK Parti Arnavutköy 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Arnavutköy 5. Olağan İlçe Kongresi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Arnavutköy 5. Olağan İlçe Kongresi Arnavutköy Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda milletvekili katıldı. Korona virüs kurallarına göre gerçekleştirilen kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendiği video izletildi.

“Görev alacak kardeşlerimi zor çetin bir mücadele dönemi bekliyor”

5. Arnavutköy Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “5. Olağan kongreyi hep beraber idrak etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bugüne kadar görev yapan bütün arkadaşlarımızı ve Arnavutköy’ün başarısında emeği geçen bütün dostlarımızı canı yürekten tebrik ediyorum. İlçe başkanımız ve belediye başkanımız başta olmak üzere burada emeği geçen özellikle son seçimlerde de emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte görev alacak kardeşlerimi de zor çetin bir mücadele dönemi beklediğini hepimiz biliyoruz ve görüyoruz." dedi.

“Her girdiği seçimden daha güçlü bir şekilde sağlamlaşan bir yapısı ve dostlarımız imrendirecek çok başarılı bir geçmişi vardır”

Kongrede konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Gerek AK Parti’mizin gerek sahip olduğumuz dünya görüşümüzün Arnavutköy ilçemizin her daim başarılı bir geçmişi vardır. Her girdiği seçimden her defasında bir önceki seçimden çok daha güçlü bir şekilde sağlamlaşan bir yapısı ve dostlarımız imrendirecek çok başarılı bir geçmişi vardır. Bu başarının adını bildiğimizi bilmediğimiz birçok müstesna mimar vardır. Çok değerli kardeşlerim, saygıdeğere delegeler ve değerli misafirler. Bu dönemde partimizin başarısına katkı sunan, yönetim kurulunda görev alıp da bu dönem için müsaade isteyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Her zaman buradan partimizin kuruluşunda kurucu belediye başkanlığı yapmış biri olarak, hem de uzunca yıllar yerel yönetici olarak hasbelkader acizane hizmetkarları olarak yanlarında olduğumuz bilmelerini arzu ediyorum” diye konuştu.