AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı’ndan İBB’ye ‘kesilen çınar ağaçları’ tepkisi

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 ağacı kesmesine tepki göstererek, “CHP zihniyetinde yapmak yok, yıkmak var. Yaşatmak yok, yok etmek var” dedi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan ve ilçe başkanlığı üyeleri Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bir araya gelerek İBB’nin Çırağan Caddesi üzerindeki 112 ağacı kesmesini protesto etti. Burada bir basın açıklaması yapan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan “Beşiktaş Çırağan caddemizde bulunan ve korunmaya değer nitelikteki asırlık, tarihi 112 çınar ağacımız CHP’li İBB yönetimi tarafından kesilmiştir. İBB yönetimi; kamuoyuna hiçbir bilgilendirme yapmadan Beşiktaş ve İstanbullu komşularımızın hatıralarında yer etmiş olan bu tarihi ağaçların kanser olmalarından dolayı kesildiği açıklaması yapmıştır. Önceki dönem İBB yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre, bu ağaçların hastalığı biliniyordu ve tedavi ediliyordu. Alanında uzman personellerin gözetiminde asırlık çınar ağaçlarımızın hayata tutunması için hassasiyetle çalışılıyordu. Ancak görünen o ki reklam ve şov için bol keseden para harcamaktan çekinmeyen CHP’li İBB yönetimi, tarihi çınar ağaçlarının bakım ve tedavi maliyetinden kurtulmak için çareyi kökünden kesmekte ve üzerlerini de betonla kapatmakta bulmuş” dedi.

“Muhalefetin ağaç kesimine bakışı; biz kesersek ’hasta ağaçlardı’ , başkası keserse ’doğa katliamı’dır”

Konuşmasının devamında İBB’ye tepkisini dile getiren Turan, “İmparatorluklara, nice medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’umuzun Fatih, Üsküdar, Beşiktaş gibi kadim semtlerinde uzun yıllardır bakım ve tedavisi yapılan daha çok sayıda çınar ağacı var. Diğer asırlık çınar ağaçlarının akıbeti de Beşiktaş’ta katledilen çınar ağaçlarımızın sonu gibi mi olacaktır? Yol kenarındaki dikey bahçeleri söküp atmakla başlayan yeşil katliamınız, daha kaç bitki ve ağacı kurutacaktır? Bu gidişle, 2024’te ardınızda ’yaprakları sizi çılgınlar gibi alkışlayacak’ tek bir ağaç dahi bırakmadan gideceksiniz. Muhalefetin ağaç kesimine bakışı biz kesersek ’hasta ağaçlardı’ , başkası keserse ’doğa katliamı’dır. İki ağaç yeri değişti diye ortalığı ayağa kaldıran zihniyetin bu hususta hiçbir tepki vermemesi ayrıca düşündürücüdür. Son olarak Beşiktaş’ta İBB’nin yapmış olduğu çalışmaları bilginize sunmak isterim. Dolmabahçe-Levazım tünelini durdurmak ve doldurmak, Barbaros meydanında üst geçidi yıkmak, Çırağan’daki tarihi çınar ağaçlarını kesmek. Rica ediyoruz bir daha çalışma yapmayın, elinizi nereye atsanız yok ediyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi CHP zihniyetinde yapmak yok, yıkmak var.

Yaşatmak yok, yok etmek var. Burada gerçekleşen vahim olayın aslında algıyla yönetilen ve İstanbul Büyükşehir Başkanının reklam panolarını yerleştirmek için mi kesildiğini merak ediyoruz. Bu konuların ısrarla takipçisi olacağımızı kıymetli kamuoyuna bildiriyoruz” diye konuştu.