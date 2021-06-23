AK Parti İl Başkan Yardımcısı Madak, Bağcılar Engelliler Sarayı’nı gezdi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, kursiyerlerle bir gün geçirdi. Engellilerle kilim dokuyan, resim yapan Madak, söyledikleri şarkılara da eşlik etti. Engelliler Sarayı’nı çok beğendiğini söyleyen Madak, “Buradaki çalışmalar gerçekten çok takdire şayan. Bu modelin bütün Türkiye’ye yayılması gerekiyor” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayim Madak, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na konuk oldu. Madak kendisine eşlik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, atölye ve sınıfları gezdi. Engelli bireylerin eğitim aldığı güzel sanatlar, ahşap yakma, kilim dokuma, ahşap oyuncak, tohumdan fidana sınıflarında derslere giren Madak, kursiyerlerle birlikte kilim dokuyup resim yaptı. Madak için müzik sınıfında mini bir konser verildi. Misafirler, söylenen şarkılara da eşlik etti.

Hizmetleri gördüm ve gurur duydum

Engelliler Sarayı’nın sosyal olduğu kadar gönülden bir çalışma olduğuna dikkat çeken Madak, “Buradaki çalışmalar gerçekten çok takdire şayan. Bu modelin bütün Türkiye’ye yayılması gerekiyor. 2011 yılında kimsenin aklına gelmeyen bir durumda burası hayata geçirildi. Şimdi binlerce kişi buradan istifade ediyor. Ben burada yapılan hizmetleri gördüm ve gurur duydum. İsmi bile çok anlamlı. Nereye gitsek devletin elini orada görüyoruz. AK Parti belediyeciliği marka belediyecilik. Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın liderliğinde daha iyi iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Çok güzel bir buluşma oldu

Ziyaretlerinden dolayı Madak’a teşekkür eden Çağırıcı ise “İl Başkan Yardımcımızı ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Dua kaynağımız diye tabir ettiğimiz Engeliler Sarayımızı birlikte dolaştık. Çalışmalarımızı ve kursiyerlerimizin emeklerini yerinde gördük. Çok güzel bir buluşma oldu. Sosyal belediyecilik anlamında yapacağımız hizmetlerle ilgili de sohbet ettik” diye konuştu.

Ziyaret sırasında davetliler engellilerle hatıra fotoğrafı da çekildi.