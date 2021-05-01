AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Altunay, İBB’ye kayıp atları sordu

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Adalar’da fayton hizmetinde kullanılan bin 200 atın İBB tarafından satın alınmasının ardından büyük çoğunluğunun nerede olduğunun bilinmediğini belirtti. Altunay, “Yaklaşık 978 atın faili meçhul, ne olduğu bilinmiyor. Bir açıklama maalesef yapılmıyor. Soruyoruz AK Parti İl Başkanlığı olarak bu atların akıbeti ne oldu, bu iddiaların sahibi İBB’dir. Bunun açıklamasının derhal kamuoyuna yapılması gerekir” dedi.

İBB Meclisi’nde alınan kararla Adalar’da fayton hizmetinde kullanılan bin 200 at İBB tarafından satın alınarak, atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimi yetkilendirilmişti. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, bin 200 attan 102’sinin çeşitli illere gönderildiği ve 120 tanesinin Adalar’da olduğunu ifade ederken kalan atların nerede olduğunun bilinmediğini belirtti. İBB’nin İl Tarım Müdürlüğü’ne atların sevkiyatını kendisinin yapacağını belirttiğini söyleyen Altunay, bu kararın ardından İBB’nin atların nerede olduğuna ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirtti.

“978 atın faili meçhul, ne olduğu bilinmiyor”

Atların büyük çoğunluğunun nerede olduğunun bilinmediğini belirten AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, “Atların uygun alanlara gönderilmesi için 81 ile resmi yazı gönderildi. Toplamda bin 341 at talep olarak bizim il müdürlüğümüze ulaştı. Çeşitli illere sevkiyat yapmaya başlandı. Yozgat, Kayseri gibi illere tam 102 at gönderildi. Ancak ne olduysa birden bire ani bir kararla İBB Başkanı, İl Tarım Müdürlüğümüze gelerek ’artık sevkiyatını biz yapacağız, şu andan itibaren bu sevkiyat durdurulmuştur, atlar bize aittir’ diye kendilerine talepte bulundu. Bu 102 attan sonra, bin 200 atın 120 tanesi Adalar’da olduğu göz önüne alınırsa geriye kalan yaklaşık 978 atın faili meçhul, ne olduğu bilinmiyor” dedi.

“Soruyoruz AK Parti İl Başkanlığı olarak bu atların akıbeti ne oldu”

Atlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Altunay, “Bir açıklama maalesef yapılmıyor. Şimdi soruyoruz AK Parti İl Başkanlığı olarak bu atların akıbeti ne oldu, neden İl Tarım Müdürlüğü devreden çıkarıldı, resmi kurumlar devreden çıktığına göre kimler aracılığıyla nereye sevk edildi. Bu güne kadar kaç tane at nereye, nasıl, verildi. Atlarla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Adalar’ın arka tarafında katledildiği, sevkiyat esnasında telef edildiği hatta Kuzey Irak tarafına belli bir limite, paraya satıldığı, kesim için gönderildiği ve hatta en önemlisi de çipli olan bu atların üzerindeki çipin çıkarılması o kadar kolay değil. Bu iddiaların sahibi İBB’dir. Dolayısıyla bunun açıklamasının derhal kamuoyuna yapılması gerekir. İBB bu sorumluluğu üzerine aldıktan sonra neden kayıtlarda yok. Biz bu işin takipçisi olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.