AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Kameralara Oynuyorlar”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB’nin komisyon kararına aykırı bir şekilde Halk Ekmek Büfesi yerleştirmesine ilişkin açıklama yaptı. Bütçe meselesinde patlayan ’Engelleniyoruz’ balonu yerine yeni bir mağduriyet balonunun şişirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Kabaktepe, "İBB yine ucuz siyaset peşinde! İBB Meclisi’nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek Büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de ‘Engelleniyoruz!’ diye veryansın edip kameralara oynuyor” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB’nin komisyon kararına aykırı bir şekilde gecekondu usulü büfe yerleştirmesini eleştirdi. Hizmet üretmek yerine her fırsatta mağdur tiyatrosu oynandığını söyleyen Kabaktepe, CHP’lilerin de imza attığı komisyon kararına atıf yaptı.

“İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor, Zabıta gelince de kameralara oynuyor”

İlçe belediyelerin alenen yok sayılarak bilinçli bir şekilde kargaşa ortamı oluşturulduğuna dikkat çeken Kabaktepe, İBB yönetiminin bütçe meselesinde patlayan ‘Engelleniyoruz’ balonu yerine yeni bir mağduriyet balonu şişirmeyi amaçladığını vurguladı. Oy birliğiyle alınan komisyon kararını hatırlatan Kabaktepe, “İBB yine ucuz siyaset peşinde! İBB Meclisi’nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek Büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de ‘Engelleniyoruz!’ diye veryansın edip kameralara oynuyor” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Belediyesi de şu ifadelere yer verdi: “Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi’nde CHP’li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda ‘burası bizim, karar ve nizam tanımayız’ diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”