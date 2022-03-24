AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ‘Büyüklerimiz ile Buluşma’ etkinliği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ‘Büyüklerimiz ile Buluşma’ etkinliği düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında “Büyüklerimiz ile Buluşma” etkinliği düzenledi. Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe 39 ilçeden 350 yaşlı vatandaş katıldı. Programa katılan 72 yaşındaki Karslı Ayten Aymergen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu. Aymergen’in şiiri büyük alkış aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sinevizyon gösterimiyle devam etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, programa katılan yaşlı vatandaşlara karanfil dağıttı ve onlarla birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bu hafta müstesna bir hafta. Bu haftanın bizim için önemi sadece farkındalık oluşması için. Yaşın belli bir kemale gelmesi demek dünyada birçok eser, birçok hizmet bırakmış olmak demek. Onun için insan ne kadar çok iş yapıp bırakabilirse o kadar çok da iz bırakmış oluyor. Onun için bu yaşlılarımız bizim için çok önemli ve kıymetli. Bizim bugün birçok şeyi yapabilmemizin, az hata yapmamızın, iyilikleri yapabilmemizin temel nedeni büyüklerimizin aktardığı tecrübelerdir, güzelliklerdir. Modernleşme döneminde, bireyselleşmenin çoğaldığı dönemde milletimizin annesine ve babasına olan saygısını ve sevgisini alkışlamak lazım. Dünyada bu noktada en iyi ülkelerden bir tanesiyiz” ifadelerini kullandı.

İl Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, “Gazi, engelli, şehit babalarının da olduğu yaklaşık 350 kişilik bir katılım var. AK Parti İstanbul olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla parti tüzüğünde yer alan yaşlı koordinasyon merkezinin İstanbul’da da yapılanması var. İstanbul’un 39 ilçesi, 964 mahallesinde bu yapılanmamız var. Yaklaşık bin kişilik bir ekiple biz sürekli büyüklerimizle beraberiz, onların yanındayız, onları ziyaret ediyoruz. Son 3 ay içerisinde bu ekibimiz, yaklaşık 25 bin yaşlımızı evinde ziyaret edip 6 bininin de telefonla hal ve hatırlarını sordular” diye konuştu.

Yaşlıların unutulmamasından dolayı mutlu olduğunu belirten İsmail İnce, “Ataşehir’in yaşlıları olarak buradayız. Yaşlıları hatırlaması dolayısıyla mutlu oldum. Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde programlar yapılıyor. Saygılarımı sunuyorum. Bizleri böyle bir günde hatırladıkları için Allah razı olsun. Biz yaşlılar olarak onlara geleceğin çınarları diyoruz. Bizler, onların gölgesinin altında büyüdük. Onlardan çok şeyler öğreniyoruz. Onlar bizim önderlerimiz ve liderlerimiz. Dinimizde de yaşlıların çok ayrı bir yeri var. AK Parti teşkilatı bunları yerine getiriyor. Onlara teşekkür ediyoruz” dedi.