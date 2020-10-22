51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Erdoğan’ı kapıda Patrik Sahak Maşalyan karşıladı. Esayan’ın Türk bayrağı’na sarılı tabutu kiliseden çıkarıldı. Daha Esayan’nın cenazesi defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı’na götürüldü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MARKAR ESAYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EŞİ EMİNE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE KATILDI.
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