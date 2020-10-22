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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

TÖRENE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN KATILDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Patrik Sahak Maşalyan

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenleniyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan katıldı. Erdoğan’ı kapıda Patrik Sahak Maşalyan kapıda karşıladı. Yapılan törenin ardından Esayan’nın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.

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