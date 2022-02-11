AK Parti İstanbul Teşkilatı’ndan İdlib’e yardım çağrısı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın, İdlib’de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren çocuklar için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Kampanyanın 16 Şubat 2022’ye kadar uzatıldığını vurgulayan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, “Yaşadıkları zorlu koşulların yanında bir taraftan da ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yavrularımız için tüm İstanbullu kadınlarımızı kampanyamıza desteğe çağırıyorum” dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay işbirliğinde “Gelin İdlipli Çocukları Birlikte Isıtalım” kampanyası başlattı. Zorlu kış şartlarının en çok çocukları etkilediğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, “Yaşadıkları zorlu koşulların yanında bir taraftan da ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yavrularımız için tüm İstanbullu kadınlarımızı kampanyamıza desteğe çağırıyorum” diye konuştu.

Kampanya kapsamında 3 yaşın üzerindeki çocuklar için "kullanılmamış"; iç çamaşırı, kazak, pantolon, bot, mont, atkı, bere, eldiven, battaniye, gıda paketi, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, oyuncak gibi malzemeler kabul edilecek. Hayırseverler bağışlarını AK Parti İlçe Başkanlıklarına teslim edebilecek. 16 Şubat 2022 tarihine kadar toplanan malzemeler ivedilikle bölgeye ulaştırılacak.