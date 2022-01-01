AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programları başladı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programları yeni yılın ilk gününde başladı. ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ temasıyla başlatılan eğitim programının açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gerçekleştirdi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programları yeni yılın ilk gününde başladı. ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ temasıyla başlatılan eğitim programının açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Bu hikayenin kahramanı sensin. Bu ülkenin kahramanı sensin derken sana söylüyorum. Peki neden sensin diyorum ? Çünkü sen de Tayyip Erdoğan’sın mevzu bu. Bunu kavrayacağız. Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle yorulmayacağız ve kazanacağız" dedi.

2023’teki seçimleri kazanacaklarını söyleyen Şen, "Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacak. Girmiş olduğu her seçimi kazanmış bir teşkilatın ve liderin yol arkadaşı, o teşkilatın mensubu birisi olarak, ben nasıl savunma hattında olabilirim? Benim ne işim var savunma hattında? Bana yakışan taarruz, sefer, zafer. Zafer evinde oturana nasip olmuyor. Zafer seferde olana" diye konuştu.

"2023’te yeniden kazanacağız"

Şen’in ardından kürsüye çıkan Kabaktepe, “Bugün çok önemli bir çalışma yerine getiriyoruz. 4 şey sayıyorduk biliyorsunuz. Eğitimlerimizde de sık sık vurguladık. Diğer programlarımızda da çalışmalarımızda da dile getiriyoruz. Bizim teşkilat olarak öncelikle tam bir beden olmamız lazım, var olmamız lazım. Sandıktan il yönetimine kadar görev verdiğimiz noktadaki kişi sayısı ne kadar olması gerekiyorsa hep birini tamamlamış olmamız lazım diyorduk. Bu büyük AK Parti, AK Parti kadrosu ve AK Parti ailesi olarak hep beraber aynı şeyi kendi dilimizle anlatabilmeliyiz. Sözümüzle, davranışlarımızla, eylemlerimizle aynı hedefe yürüyebilmeyi başarabilmeliyiz. Üçüncü olarak görünür olmayı başaracağız. Dördüncü olarak bilinir olmayı başaracağız, diyorduk. Bu dört maddeyi gerçekleştirebilmek için en ihtiyacımız olan hususlardan birisini de teşkilat akademi eğitimleri vesilesiyle edinebileceğimize ve edindiğimize inanıyoruz. Biz muhakkak seçimi kazanacağız. Çünkü başarı bu teşkilatın kaderidir. 2023’te yeniden kazanacağız, yine yeniden kazanacağız. Ama öyle bir kazanacağız ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Türkiye başkanı olduğunda herkes kazanmış olacak. Tüm Türkiye kazanmış olacak. Hepinize hayırlı programlar ve eğitimler diliyorum” dedi.