Akıl ile futbolun karşılaştığı kitap görücüye çıktı

İnsan kitlelerini peşinden sürükleyen futbol, çocuğundan yaşlısına kadar her kesimin her dönem ilgi odağı oldu. Yazar Zeki Şenkal, milyonları peşinden sürükleyen futbolu, mantık ile yüzleştirerek ortaya bir kitap çıkardı.

Futbol, din, dil, ırk ayırmadan, sosyal statüye bakmadan kitleleri aynı renkler altında buluşturdu. Oyuncusundan taraftarına, kulüp yöneticisine kadar herkese sevinci de, öfkeyi de bir arada yaşattı. Bu büyük ilginin kaçınılmaz bir sonucu olarak zaman içinde futbol, adeta ülkelerin ekonomisine yön veren büyük bir endüstri haline geldi. Yazar Zeki Şenkal ise “Futbolun mantıkla yüzleşmesi” kitabında futbolu ortaya çıktığı ilk günden bugüne, değişimi ve dönüşümüyle masaya yatırdı ve yeni kurallar ortaya koyarak futbolun gelecekte önemini yitirmemesi için çözümler üretti.

İnternet oyunlarının futbolu etkileyeceğini düşünüyorum

Futbolun kurallarının eskidiğini belirten Zeki Şenkal, “Kitabımızda futbolun temel kurallarını geniş olarak ele aldık. Futbolun bazı kurallarının zaman içerisinde deforme olduğunu, eskidiğini ve değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbolun bazı kurallarının günümüzün seyirci kitlesinin beklentilerini karşılamadığını ve futbolun heyecanını kaybetmeye başlayarak zaman içerisinde diğer spor branşlarına karşı bir dezavantaj yaşayacağını hatta günümüzün büyük problemi haline gelen internet üzerinden oynanan internet oyunları, bilgisayar oyunlarının ciddi anlamda futbolu tehdit edeceğini düşünüyorum. Eski zamanlarda herkes sokakta, dışarıda futbol oynuyordu ama günümüzde yeni neslin internet üzerinden oynadığını görüyoruz. Birçok spor kulubü de, e-spor üzerinden takımını da kurdu. Bu alana doğru bir evrilme söz konusu olduğu gözüküyor. Futbolun heyecanını yitirdiği için pastadan kazandığı payın azalacağını görüyoruz. Futbolda eninde sonunda eskiyecektir ama onu ne kadar keyifli bir hale getirebilirsek o kadar güzel olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Futbolun yeni kurallarla heyecanını kaybetmemesini istiyoruz

Yeni çıkan kitabında Futbola yeni kurallar ve tavsiyelerde bulunan yazar Şenkal; “Kitabımızda 11 kuralın değişmesi konusunda önerilerde, tavsiyelerde bulunduk. Bu kurallar eninde sonunda değişecek ve bu değişimden kaçınılmayacaktır. Sorun ele alınmayıp soruna karşı arkamızı dönersek sorun olduğu yerde kalacaktır. Futbolun günümüzde karşılıklı olarak 11 kişiyle oynanmasını alanın daralmasıyla doğru olmadığını düşünüyorum. Bu sorun savunmanın ön plana çıkan futbol anlayışını ortaya koyuyor. 1860 yıllarında belirlenen kurallarla oynandığını biliyoruz. Biz bu kitapta şunu amaçladık, Futbolun kurallarının tartışmaya açılmasını istiyoruz. Bu sorunun gündeme gelmesini, bu konuda kapı aralanmasını sağlamaya çalıştık. Biz şuna inanıyoruz ki kamuoyu bunu değerlendirdikten sonra bizim ürettiğimiz fikirlerden sonra daha güzel ve fikirlerin üretileceğini biliyoruz. Teknolojide buluşları bulan kişilerden sonra zamanla üzerine koyularak yeni gelişmeler olduğu gibi Futbolun zamanla gelişeceği yeni kuralların olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.