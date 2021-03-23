AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, yaşamdan fotoğrafları ve resimleri 3 boyutlu olarak ele alan, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor.
12 Nisan’a dek görülebilir
On yıllık emeklerinin sonucu ortaya çıkan eserleri ’3 El Rölyef’ sergisinde bir araya getiren sanatçılar, “Hayatın derinliklerinde gezinirken renklerin ahenkliliğini yakalamaya çalıştık. Çalışmalarımıza derinlik kazandırarak anlam ve bütünlük oluşturduk. Sanat herkese iyi gelir. Bu çalışmaları oluştururken, sanatın rahatlatma, anlamlı kılma, yaşamı kolaylaştırma gibi etkilerinden faydalanıyoruz” diye konuştu.Orantı, perspektif ve ışığın ustalıkla sentezlediği sergi, 12 Nisan’a kadar AKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.