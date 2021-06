Allianz Türkiye’ye, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden iki ödül

Allianz Türkiye, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde iki ödülün sahibi oldu. ’En İyi Müşterinin Sesi’ kategorisinde ‘Voice Of The Customer’ projesiyle altın ödüle layık görülen sigorta şirketi, ’Yılın En İyi Müşteri Deneyimi Takımı’ kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Allianz Türkiye, dünyanın önemli ödül etkinliklerine imza atan Awards International’ın bu yıl Türkiye’de organize edilen Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde (Turkey Customer Experience Awards-TCXA) iki ödüle layık görüldü. Tüm sektörlerden katılımcıların yarıştığı ve Müşteri Deneyimi alanında prestijli ödül organizasyonlarından biri olan TCXA’de Allianz Türkiye, ‘Voice Of The Customer’ projesiyle En İyi Müşterinin Sesi (Best Voice of Customer) kategorisinde altın, Yılın En İyi Müşteri Deneyimi Takımı (Customer Experience Team of the Year) kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 2 ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Varoluş amacımız; bizlere sağlığını, geleceğini ve birikimlerini emanet eden müşterilerimize #AllianzSeninle deneyimini yaşatarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm çalışmalarımızın merkezine müşterilerimizi koyarak, onlara kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmak için gayret ediyoruz. Ürün tasarımından hizmet seviyesine kadar müşterisini dinleyen, anlayan ve yaşadığı deneyimleri iyileştirmeyi odağına koyan bir marka olmak için üst seviyede çalışıyoruz. Odağımız her zaman yüksek müşteri memnuniyeti. Çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmesi, daha da iyisini yapma yolunda bizleri motive ediyor" diye konuştu.

Müşteri deneyimi profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirdi

Turkey Customer Experience Awards, müşteri deneyimi alanındaki eksikliği gidermek için uluslararası arenada 2008’den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyenAwards International tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlendiği belirtildi. Ödül programında şirketler International CX Awards ve UK CX Awards ile Türkiye’ye özgü yeni kategoriler olmak üzere toplam 15 farklı alanda değerlendirildi. Ulusal ve uluslararası arenada müşteri deneyimi profesyonellerinin bir araya gelmesiyle oluşan jüri grubunun yer aldığı yarışmanın ödül töreni 10 Haziran’da online olarak gerçekleştirildi. Yarışmanın kazananları, Kasım 2021’de Amsterdam’da düzenlenecek Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde otomatik olarak kısa listeye alınmaya hak kazandı.