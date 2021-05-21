Almanya’ya gitmek için uçak lastiklerinin arasına saklanan şahıs yakalandı

Kaçak olarak Almanya’ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı’na gelen bir tırın içerisindeki uçak lastiklerinin arasına saklandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Almanya’ya kaçmak isterken gözaltına alındıOlay yerine gelen polis ekipleri, Filistin doğumlu olduğu tespit edilen 21 yaşındaki Youssef A. gözaltına alındı. Yaklaşık bir ay önce kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen şahıs, yapılan ilk sorgusunda bir gün önce tır parkında Almanya’ya gideceği belirtilen tıra bindiğini söyledi. Şahsın ilk ifadesinde, Almanya’da yaşayan abisi aracılığıyla insan kaçakçılığı yapan kişilerle irtibat kurduğunu belirtiği öğrenildi. Almanya’ya kaçmak isterken yakalan Filistinli şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.