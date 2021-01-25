Ambalajın Ay Yıldızları ödüllendirildi

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.

13 farklı kategoride başvuru alan yarışmada, ürünler, üretim kalitesinden çevre duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğüne kadar 11 kriter doğrultusunda değerlendirildi.

Yarışmanın sonucunu değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Salgın dönemine rağmen yarışmamıza ilgi büyüktü. Düzenlediğimiz bu yarışma ve diğer çalışmalarımızla katma değerli ihracatımızı daha da artırıp ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yarışmamıza katılım gösteren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ambalaj sektörünün daha da ilerilere gitmesi için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışmamız hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Ülke ekonomimize çok büyük katkı sağlayan Ambalaj Sektörü için önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yarışmanın iki yılda bir düzenlendiğini aktaran Sarıbekir, “Yarışmaya en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. Yarışmamız 2015 yılından beri yurtdışından da başvuru kabul ediyor. Yarışmamız, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF-Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj Federasyonu) tarafından akredite edilen uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışmasıdır" dedi.