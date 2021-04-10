Ambulans uçak, Türk iş adamı için havalandı

İhracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu Azerbaycan’da koronavirüse yakalanan Türk iş adamı M. Surur Aydın, tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.
“Devletimiz her zaman ve her yerde yanımızda”
Dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşına devletinin sahip çıktığını dile getiren Aydın, “Devletimiz zor zamanlarımızda da her zaman ve her yerde yanımızda oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ülkemde tedavi göreceğim için mutluyum” dedi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Başkanı Mahsum Altunkaya’nın talebi üzerine Aydın’ın Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, “Türkiye’ye değer katmak için dünyanın dört bir tarafına giden biz ihracatçılar, devletin gücünü her an yanımızda hissetmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Yol ve kader arkadaşım’ dediği ihracatçıları yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Azerbaycan’da yakalandığı Covid-19 nedeniyle tedavi altına alınan ihracat ailemizin bir neferi olan Surur Aydın’ı ülkemize getirilmesine desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte ailemize desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz” açıklamalarında bulundu.