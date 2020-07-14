Anadolu akın akın Ayasofya’ya koşuyor

Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından tarihi cami ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşların ve turistlerin Ayasofya’ya ilgisi artarak devam ediyor.
Eline Türk bayrağını alan Ayasofya’nın önüne gelerek caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Öte yandan 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınacak camide üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya Camii çevresinde polis barikatlarıyla girişler tamamen kapatılırken, camii çevresine gelen vatandaşların üstleri ve çantaları aranarak meydana alınıyor.