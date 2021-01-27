Anadolu Yakası’nda beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı yeniden başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden Aydos Tepesi’nde kar etkisini göstererek lapa lapa yağarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarısı sonrası Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası’nın Kartal Aydos Ormanı civarında karla karışık olarak başlayan yağış yerine lapa lapa yağan kar yağışına bıraktı.

Öte yandan gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışının şehir merkezlerinde de etkili olması bekleniyor.