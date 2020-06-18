Anadolu Yakası’nda beklenen yağmur başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan uyarıların ardından Anadolu Yakası’nda kara bulutlarla kaplanan sahil kesiminde yağmur etkili oldu. Üsküdar’da da yağmur etkisini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Öğle saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Üsküdar’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken oturma alanları da boş kaldı.