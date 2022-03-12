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Anadolu Yakası’nda E-5’te mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi

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İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar dron ile havadan görüntülendi.

Anadolu Yakası’nda E-5’te mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi
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İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Anadolu Yakası’nda karla kaplanan E-5 karayolunda sürücüler trafikte ilerleyemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken trafik durma noktasına geldi. Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar dron ile havadan görüntülendi.

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