Beklenen sağanak yağmurun bastırmasıyla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçitlerin altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sakarya’dan gelen bazı vatandaşlar yağmurun başlamasıyla birlikte, "Hiç tahmin etmiyorduk, Sakarya’dan geldik. Orada hava çok güzeldi" derken, D-100 Karayolunun yanında bulunan üst geçidin altına sığınan bazı vatandaşlar da işe giderken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Ansızın oldu işe gidiyorum" dedi.
Anadolu Yakasında sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı
METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHMİNLERİ DOĞRULTUSUNDA BEKLENEN SAĞANAK YAĞMUR SABAH SAATLERİNDE ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR ÜST GEÇİT ALTLARINA VE OTOBÜS DURAKLARINA SIĞINIRKEN D-100 KARAYOLUNDA YOĞUN TRAFİK OLUŞTU.
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