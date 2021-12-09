Anadolujet’in Düsseldorf uçağı Köln’e yönlendirildi

Anadolujet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, Düsseldorf Havalimanı’nı yakınlarındaki bir kazı sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba nedeniyle Köln’e divert (yönlendirme) etti.

Edinilen bilgiye göre, Almanya Düsseldorf-Lohausen’deki bir inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bölgenin havalimanına yakın olması nedeniyle uçuşlar da durumdan etkilendi. Yetkililerin bombayı imha çalışmaları sırasında kısa süreliğine uçuşların durdurulması nedeniyle Anadolujet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan TK7730 sefer sayılı uçağı bir süre havada tur attı. Boeing 737 tipi tarifeli uçak, daha sonra ise Köln’e divert(yönlendirme) etmek durumunda kaldı.

Havalimanı yakınlarındaki ikinci dünya savaşından kalma bombanın sorunsuz şekilde imha edilmesinin ardından Anadolujet uçağı, inişten yaklaşık bir saat sonra saat 16.15’te yeniden havalanarak Düsseldurf’a hareket etti. Seferde yaşanan rötar nedeniyle Düsseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen seferinin ise gecikmeli yapılması bekleniyor.