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Aniden başlayan kar E-5’i beyaza bürüdü

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı aniden başlayanınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu aniden beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden başlayan kar E-5’i beyaza bürüdü
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı aniden başlayanınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu aniden beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı pazar sabahı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam diyor. Sabah saatlerinde ana arterlerin açık olduğu gözlenirken aniden bastıran kar yağışı sonrası E-5 karayolu tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla adeta göz gözü görmezken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında vatandaşların da kar yağışı nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü. Kar yağışı aralıklar etkisini sürdürüyor.

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