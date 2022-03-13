banner4556

Aniden bastıran kar E-5’i beyaza bürüdü

banner4664

İstanbul’da kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran kar E-5’i beyaza bürüdü
banner4581
banner4336

İstanbul’da kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı pazar sabahı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde ana arterlerin açık olduğu gözlenirken aniden bastıran kar yağışı sonrası E-5 karayolu tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla adeta göz gözü görmezken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında vatandaşların da kar yağışı nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum...
KO-MEK, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi ve Uyum...
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666