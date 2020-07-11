banner3088

Anneler ve çocuklar Balıkçı Kenan’da buluştu

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE UZUN SÜREDİR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR VE ANNELERİ BEYLİKDÜZÜ’NDE TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİNİ GEZDİKTEN SONRA KENDİLERİNE ÜCRETSİZ BALIK EKMEK İKRAM EDİLDİ.

Anneler ve çocuklar Balıkçı Kenan’da buluştu

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir gönül rahatlığıyla dışarı çıkamayan çocuklar ve anneleri Beylikdüzü’nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezdikten sonra kendilerine ücretsiz balık ekmek ikram edildi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede yaşları küçük olduğu için dışarı çıkamayan çocuklar ve anneleri Balıkçı Kenan Balcı tarafından ağırlandı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen anneler çocuklarına daha sonra ızgaralarda hazırlanan balık ekmekler ikram edildi. Ellerini dezenfekte eden

çocuklar ve anneleri sosyal mesafe kurallarına göre sıraya girerek balık ekmeklerin aldı. Anne ve çocukları gönüllerince bir gün geçirdi.

Etkinliğe çocukları ile birlikte katılan Mehtap Öncel, “Gerçekte bizim için çok güzel bir motivasyon oldu bu. Gerçekten çok bunaldık. Bugünkü etkinlikte de özellikle çocuklar için çıkmak istedik. Hem gıdalarını hem de bol oksijenlerini almış olacaklar. Hijyenik bir ortam var. Çocuklar için müzenin olması çok güzel çocukların deniz canlılarını tanıması için çok güzel bir ortam” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çekmeköy’de tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya...
Çekmeköy’de tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197