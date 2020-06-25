Anneye Bebeğe de Askıda Fatura

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geride kimseyi bırakmamak için bir yandan ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sunmayı ve yardım kolisi ulaştırmayı sürdürürken, bir yandan da hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturuyor. İBB tarafından onaylanmış, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş aileleri ve kişileri kapsayan “Askıda Fatura” uygulamasına katılım her geçen gün artarken yeni bir yardımlaşma uygulamasını başlatıyor. Ödeme güçlüğü çekenlerle, destek olmak isteyenleri buluşturan “Askıda Fatura”ya, bugünden itibaren “Kardeş Aile Paketi” ile “Anne – Bebek Paketi”ni dahil ediliyor.
UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR
DAYANIŞMA GELİŞTİRİLİYOR
Geçim sıkıntısı çekenlere destekte bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da https://askidafatura.ibb.gov.tr/ web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor. “Askıda Fatura” portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Ayrıca, İstanbulkart numaraları aracılığıyla alım gücü düşen ya da bulunmayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda da bulunulabiliyor.