Arabalı açık hava sinemasında beyaz perdeye “Bizim için Şampiyon” yansıdı

Arabalı açık hava sinemasının üçüncüsünü düzenleyen CarrefourSA, İstinye açık otoparkında “Bizim için Şampiyon” filmini sinemaseverlerle buluşturdu.
Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması
CarrefourSA’nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.