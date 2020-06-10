Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı

Baranaydın, “Hem kültür hem inanç turizminin önemli destinasyonlarından olan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısının devam etmesi, Selçuk ilçesine turistik çekiciliği artıracaktır” ifadelerini kullandı.
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı tarihi hakkında bilgi veren Baranaydın, “Ephesos'un, tunç çağlarında Apasa adıyla ilk yerleşim alanı olan Ayasuluk Tepesi, Bizans çağında da kentin son yerleşim alanını oluşturmuştur. Roma İmparatorluğunun Asya eyaleti başkenti olan kent, yaklaşık 1400 yıl boyunca Avrupa, Afrika ve Asya arasında ticaretin canlı tutulduğu önemli bir liman konumunu korumuştur. İncil yazarı ve İsa peygamberin havarisi olan Aziz Yuhanna’nın incili Ayasuluk Tepesinde yazdığına inanılmış ve bu alana Bizans imparatoru Justinianus tarafından Ayasoyfa ile birlikte büyük boyutlu bir haç kilisesi inşa edilmiştir. Aydınoğlu Beyliği egemenliğinde Ayasuluk Tepesinin eteklerinde inşa edilen İsa Bey Camii ise Türk İslam medeniyetinin Batı Anadolu’daki en ihtişamlı yapısını oluşturmuştur” dedi.