Arnavutköy Kaymakamı Odabaş’tan HES kodu denetimi

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, ilçede faaliyet gösteren işletmelere tek tek giderek HES kodu denetimi yaptı.

Arnavutköy Kaymakamı Odabaş’tan HES kodu denetimi
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Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, ilçede faaliyet gösteren işletmelere tek tek giderek HES kodu denetimi yaptı.

Ülke genelinde yapılan denetimlere Arnavutköy’de İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi katıldı. Denetimlerde ilçe genelinde faaliyet gösteren restoran, cafe, düğün salonu ve marketler denetlendi. Denetimler esnasında özellikle işletmelerin müşterilerini HES kodu ile alıp almadıklarına dikkat edildi. Müşterilerini HES kodu sorgulaması yaparak içeriye alan işletmelere Kaymakam Odabaş teşekkür etti ve gerekli uyarıları tekrarladı.

Sosyal mesafe ve maskelere de dikkat edildi

Denetimlerde HES kodu ağırlıklı sorgulama yapan heyet, girdikleri işletmelerde sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilip edilmediğine de baktı. Denetimler esnasında ilçede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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