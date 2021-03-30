Arnavutköy’de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Arnavutköy’de şerit boyama ve öğrencilerden araçlara uygulama etkinliği gerçekleştirildi.
Öğrenciler trafik polisi olduArnavutköy’de ilkokul öğrencileri İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş’ında katılımıyla yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Polis, Jandarma ve Trafik Zabıta üniformaları giydirilen öğrenciler yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda araçları durdurarak yaya geçidinin önemini ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesinin önceliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.