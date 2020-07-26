Arnavutköylü miniklere açık havada sinema keyfi

Arnavutköy’de açık havada nostalji sinemasına minikler yoğun ilgi gösterdi. Anne ve babalarıyla 15 Temmuz Meydanı’na gelen minikler, hem sinemanın hem de temiz havanın tadını çıkardı.

Arnavutköy Belediyesi pandemi döneminde evlerine çekilen vatandaşları psikolojik olarak rahatlatmak için açık hava nostalji sinema etkinliklerini başlattı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının devam ettiği günlerde sosyal mesafe kurallarına uyularak başlatılan açık hava sinemaya minikler yoğun ilgi gösterdi. Alana girişte ateş ölçümü yapılarak dezenfektan verildi. Anne ve babalarıyla 15 Temmuz Meydanı’na gelen minikler, başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofya Aksungur’un paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı filmi izledi. Toplamda 20 gösterimi olacak sinema etkinlikleri 6 hafta boyunca sinemaseverleri bekliyor.

“Toplamda 20 gösterim 6 hafta sürecek”

Arnavutköylüleri pandemi döneminde daha rahat nefes aldırmak istediklerini söyleyen Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mutlu Bahtiyar, “Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte Arnavutköylülerimize daha rahat bir nefes aldırmak adına bu tarz bir etkinlik yapmaya karar verdik. Toplamda 20 gösterim olacak. 6 hafta sürecek. Cuma-cumartesi-pazar akşamları saat 21.00’da olacak. 16 ayrı filmimiz var. İlçenin değişik mahallelerinde olacak. Farklı 16 lokasyonlarda olacak. Özellikle toplu konut alanlarını seçtik. Bu akşamda ilk gösterimizi yapıyoruz. Bu süreçte çocuklarımız çok etkilendi. Çok evde kalmak durumunda kaldılar” şeklinde konuştu.

“Bu film izlemek istediğim bir filmdi”

Açık hava sinemada insanların sosyal mesafeye dikkat ettiğini söyleyen Pınar Çorlak ise, “Eğlenceli, bizim için değişiklik oldu. Uzun zamandır evdeydik çocuklar için de güzel oldu. Hoşumuza gitti. İnsanlar da sosyal mesafeye dikkat ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu film izlemek istediğim bir filmdi” dedi.

“Uzun zamandır virüs vardı dışarıya çıkamıyorduk”

Anne ve babasıyla film izlemeye gelen Yaren Çorlak ise, “Ben şu an çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır virüs vardı dışarıya çıkamıyorduk. Dışarıya çıktığımız iyi oldu” şeklinde konuştu.