"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul’un Fethi’nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Mehteran Takımı’nın eşliğinde Ceddin Deden ve Fetih Marşı’nı seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Öte yandan klip akşam fetih kutlamaları kapsamında da yayınlanacak.
Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı’nı seslendirdi
"DOMBRA" ŞARKISININ BESTECİSİ KAZAK SANATÇI ARSLANBEK SULTANBEKOV, İSTANBUL’UN FETHİ’NİN 567. YILI KUTLAMALARINA ÖZEL OLARAK CEDDİN DEDEN VE FETİH MARŞI’NI SESLENDİRDİ.
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