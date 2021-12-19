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Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayak iz bırakan kişinin ayak iziyle beraber ay’a ilk ayak basan Neil Armstroung’un ayak izini yan yana koyarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayak iz bırakan kişinin ayak iziyle beraber ay’a ilk ayak basan Neil Armstroung’un ayak izini yan yana koyarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün İzmit Yahya Kaptan istikametinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medya da paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin, ayak izi fotoğrafları yan yana koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda "Neil Armstrong’un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi", "Yorumu size bırakıyoruz" denildi.

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Takipçiler "Üzücü ama sinirden gülüyorum" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterildi.

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