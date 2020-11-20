banner3088

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, asker sevklerinin değişikliği hakkında açıklamada bulundu.

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması :'Askerlik  görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir'

Güvenlik kaynakları: "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir"

 Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi. 19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3552

banner3211