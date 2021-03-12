Assan Panel’den eksi 85 derecelik yerli aşı odaları

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Panel, koronavirüsle mücadeleye destek olmak ve yoğun aşılama devam ederken aşıların güvenle korunması ile taşınmasını sağlamak amacıyla aşı odası geliştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde hayata geçirilen yoğun aşı programı devam ederken, bu aşıların uygun sıcaklıkta korunması, soğuk tedarik zincirinin korunması ve güvenli bir şekilde depolanması kritik önem taşıyor. Kibar Grubu şirketlerinden, Assan Panel Ar-Ge Merkezi tarafından tasarlanan aşı odaları eksi 85 dereceye kadar koruma etkisi sağlarken, hızlı kurulum ve bakım imkanıyla sağlık kuruluşlarına kolaylık sağlıyor.

Assan Panel Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen aşı odası eksi 40 ila eksi 85 derece arasında uygun saklama koşullarını sağlıyor. Şirket olarak pandemi döneminin başından itibaren toplum sağlığını gözeten uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, “Ülke çapında virüse karşı verilen mücadeleye destek olmak için tüm imkanlarımızı kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz aşı odalarıyla Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık kuruluşlarımıza aşı, kan, ilaç gibi hayati önem taşıyan ürünlerin uygun koşullarda saklanması, depolanması ve lojistik süreçlerin yönetilmesi alanlarında çözüm üretiyoruz” diye konuştu.

Aşıların yanı sıra modüler soğuk zincir gerektiren tüm ihtiyaçlara çözüm üretebilen şirketin aşı odaları kolay kurulum ve hızlı bakım avantajının yanı sıra, uzaktan izleme sistemi sayesinde cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla sıcaklık takibi imkanı sunuyor. Yedekli sisteme sahip aşı odaları yüzde 100 güvenilirlik sağlıyor. Sistem içeriğinde Assan Panel 200 mm PIR dolgulu soğuk depo paneli, menteşeli özel donmuş kapı, basınç dengeleme ventili ve LED aydınlatma bulunuyor.