Ataşehir Belediyesi’nden ‘Çöpler Çiçek Olsun’ projesi

Ataşehir Belediyesi, ‘sıfır atık’ çalışmaları kapsamında ‘Çöpler Çiçek Olsun’ projesini başlattı. Proje kapsamında biriktirilen evsel organik atıklar, kompost makinesinde gübre haline getirilerek fidan ve çiçeklere hayat veriyor.
Ekime her yaştan gönüllü çevre dostu sakini ilgi gösterdi. Proje kapsamında toplantılar ve online eğitimlerle, öncelikle Esin sitesi sakinleri ve personeli bilgilendirildi. Sonrasında ise site sakinleri topladıkları evsel atıklardan kompost makineleri aracığıyla organik gübre elde etti. Sitenin gençleri, çiçek ve fidanları toprakla buluşturdu. Yetişkinlere ise organik gübre dağıtıldı.
Sürdürülebilir çevre anlayışıyla, doğal kaynaklarımızı tekrar kullanmak adına bu projeye katılan Fetih Mahallesi Esin Sitesi sakinleri, Ataşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projenin bir parçası olduklarını için mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla ektikleri çiçeklerin açmasını beklediklerini söyledi.“Çöpler Çiçek Olsun” çevre dostu projesi, geri dönüşüm ile ekonomik kazanımlarının yanı sıra, çevre bilincinin gelişimine katkı sunuyor. Kompost yaparak, karbon ayak izini azaltmak, bu dönüşümün parçası olarak şehirde toprak üretmek ve bu toprakla sağlıklı bir şekilde bitkiler yetiştirmek mümkün oluyor.