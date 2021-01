Ataşehir ve Monheim Belediyeleri, ekonomi ve finans alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı

Bugüne kadar kültür, sanat ve eğitim alanlarında işbirliği yapan Ataşehir ve Monheim am Rhein Belediyesi, ekonomi ve finans alanlarında da işbirliği anlaşmasına vardı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kentlerin kalkınma yolundaki en büyük kozlarından biri kurdukları iş birliktelikleridir” dedi.

Kardeş Belediyeler olarak bugüne kadar kültür, sanat ve eğitim alanlarında işbirliği yapan Ataşehir ve Monheim am Rhein belediyeleri arasında sektörel işbirliği protokolü imzalandı. Kardeşlik bağlarını her geçen gün kuvvetlendiren Ataşehir Belediyesi ve Monheim am Rhein Belediyesi bu kez de ekonomi ve finans alanlarında işbirliği anlaşmasına vardı.

İmzalanan Sektörel İşbirliği Protokolüyle, Türk ve Alman girişimcilerin iki şehirde yapacakları yatırımların önünü açmak için ilk adım atılmış oldu. 2 yıl sürecek protokol kapsamında Monheim am Rhein Belediyesi’nin desteğiyle, Ataşehir Belediyesi’nin kurduğu İnovasyon Merkezi’nde bir ofis açılacak. Bu ofis sayesinde Türk iş insanları ve girişimcileri için Monheim’da, Alman iş insanları ve girişimcileri için de Ataşehir’de tanıtım ve yatırım fırsatları oluşturulacak.

Proje sayesinde Ataşehir İnovasyon Merkezi bünyesinde işletmesini geliştiren girişimcilere, Monheim bölgesindeki yatırımcılara ulaşabilmeleri veya yatırımda bulunabilmeleri için yılda en az iki kez Monheim Belediyesi tarafından Alman uzman ve danışmanlar eşliğinde seminer ve atölyeler düzenlenecek.

İnternet üzerinden Zoom programı ile yapılan imza törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zımmermann, Ekonomi Destek Bölüm Müdürü Dageroth Estelle, Ekonomi Teşvik Birimi Sorumlusu Dr. Christoph Hahn, BC (International Busıness Centre) A.S. Yöneticisi Gerrit Weın, Gemini A.S Yöneticisi, Ingo Söhngen ve Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan ile Kardeş Belediyeler Koordinatörü Engin Altınova katıldı.

“Kentlerin kalkınma yolundaki en büyük kozlarından biri kurdukları iş birliktelikleri”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi imza töreninde yaptığı konuşmanın başında, üçüncü kez Monheim am Rhein şehrinin belediye başkanı seçilen Daniel Zımmermann’ı tebrik edip başarılar diledi. Ardından yaptığı konuşmada, “2015 yılından beri iki kent arasında başlayan dostluk; kültür, sanat ve eğitim alanlarında yapılan faaliyetlerle gerçek anlamda kardeşlik bağına dönüştü. Bugünden itibaren eğitim, kültür, sanat alanındaki bu kardeşlik bağını ekonomi ve finans sektörüne taşıyoruz. Kentlerin kalkınma yolundaki en büyük kozlarından biri kurdukları iş birliktelikleridir. Bu anlaşma sayesinde kalkınma yolunda Ataşehirli ve Monheimlı iş insanlarına önemli kapılar açmış bulunuyoruz. Bu anlaşmada emeği geçen Sayın Zimmermann ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zımmermann ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İki belediyenin kültür, sanat ve eğitim alanlarında yapmış oldukları çalışmalardan onur ve gurur duyuyoruz. Gerçekleşecek olan bu proje için iki taraftan gelen fikirleri çok olumlu buluyorum. 2015 yılında kardeş belediyecilik protokolünü imzaladığımızda, çok iyi hatırlıyorum ki imzaladığımız anlaşmada birçok konu vardı ve o konuların içerisinde ekonomi de vardı. Şimdi bu protokolle işbirliğimizin ekonomi bacağını da gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Battal İlgezdi’ye bu anlaşma için teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve eminim ki bu ortak çalışma çok güzel filizler, meyveler verecektir”

Karşılıklı imzaların atılmasının ardından her iki belediye başkanı, iki şehrin vatandaşlarına sağlık dileklerini ileterek imza törenini sonlandırdı.