Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen türbe

Ataşehir’de cadde ortasında bulunan türbe yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Ataşehir’de çift yönlü trafik akışının sağlandığı caddenin iki şeridi arasında bulunan tarihi türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Ali Gazi Baba Hazretleri olarak ismi geçen türbeye gün içerisinde çok sayıda kişi ziyarette bulunuyor. "Erenköy Fatihi" olarak anılan Ali Gazi Baba’ya ait çevresi demir parmaklıklarla çevrili türbenin içerisinde çiçekler ve ağaçlar bulunuyor. Vatandaşların yanı sıra seyir halindeki sürücüler de cadde ortasında bulunan türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor. Türbenin bakım işleri için bir kişi görev yaparken, ziyarete gelen vatandaşlar da türbe çevresinde temizlik yapıyor.

“Türbe dikkat çekici bir noktada”

Çevre esnaflarından Ali Babayar, “1989 yılında burada işe başladığımda o yıl içerisinde türbeye gelen yıkım ekibinin kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Tabii ne kadar doğru orasını bilemiyoruz. Türbe dikkat çekici bir noktada. Bu açıdan araç sürücüleri açısından kazaya da sebebiyet verebilir. Tabii ki kaldırılsın diyemem. Her türlü inanca açık olmamız lazım. İnsanların gelenek ve göreneklerine kimse karışamaz” dedi.

“İnsanlar çok saygılılar”

Türbenin bakımıyla ilgilenen Şengül Gündoğdu, “Tabii buralar geçtiğimiz dönemlerde şimdiki gibi cadde falan değilmiş. Çayırlık bir ortamdan oluşan ormanlık bir alanmış. Ben 4 senedir türbenin bakımıyla ilgileniyorum. İnsanlar çok saygılılar. Gelip buraları temizleyenler oluyor. Gazi Baba’nın ehlibeyt soyundan olduğu söyleniyor. Tabii bunlar hep duyduklarımız. Gerçeğini yine Allah bilir” diye konuştu.