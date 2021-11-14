Ataşehir’de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

Ataşehir’de arızalanan İETT aracı yolda kaldı. Otobüs şoförü cadde giriş ve çıkışlarını dubalarla trafiğe kapattı. Yolun kapatıldığını gören sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Olay, Ataşehir Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İETT aracı şaft arızası nedeniyle yolda kaldı. Araç sürücüsü caddeyi trafiğe kapattı. Caddenin giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Araç sürücüleri ise yolun dubalarla kapatılması sonrası duruma korna çalarak tepki gösterdi. Öte yandan, 3 saat boyunca yolda kalan İETT aracı İBB’ye ait çekici aracılığıyla alınarak götürüldü.

“Otobüs hareket edecek gibi değil”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Kamil Sivrioğlu, “Araç yolda kalmış. Hareket edemiyor, edecek gibi de değil. Çünkü şaft arızası oluşmuş. Yol kapatılınca sürücüler farklı yollardan gidiyor. Saat 09.00’dan bu yana araç bu vaziyette. Durumu gören sürücüler bağırıyordu. Polis ekipleri gelince biraz ortam sakinleşti. Çekici geldi, aracı düzeltecekler” diye konuştu.

(ASK- MB-