Ataşehir’de kültür ve sanat etkinlikleri izleyicilerin ayağına geliyor

Ataşehir Belediyesi pandemi döneminde de kültür-sanat etkinliklerine devam ediyor. Vatandaşların sağlığı için kültür merkezlerini bir süre daha kapalı tutacak olan Ataşehir Belediyesi tüm etkinliklerini E-Kültür Merkezi üzerinden izleyicilerin ayağına getiriyor.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür sanat camiasını desteklemek ve Ataşehirlilerin kültür - sanat faaliyetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak için tüm kültür merkezlerini tam donanımlı bir stüdyo haline getiren Ataşehir Belediyesi ekim ayı için çok renkli bir program hazırladı.

E-Kültür Merkezi kapsamında tüm etkinlik ve söyleşiler; Youtube, sosyal medya hesapları ve Radyo Ataşehir’den yayınlanırken ayrıca tüm podcastlere de yine bu mecralardan erişilebilecek.

Ataşehir’de yeni dönem kültür sanat hizmetleri, Ekim ayıyla birlikte birbirinden keyifli ve eğlenceli konserler, çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, seminerler ve daha birçok etkinlikle başlıyor.

Dijital Konserler

Ataşehir’de yaşayan sanatçıları desteklemek için başlatılan “Ataşehir’in Sesleri” projesi kapsamında ilk konseri ünlü kamança virtüözü Arslan Hazreti verecek. 14 Ekim’de Youtube kanalından yayınlanacak konser 16 Ekim’de Radyo Ataşehir’den de dinleyicilere ulaşacak.

Ekim ayında Ataşehirliler için hazırlanan bir diğer konserde, genç keman sanatçısı Elfida Su Turan 21 Ekim’de Youtube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluşacak. Elfida Su Turan’ın müzikal yolculuğunu anlatacak röportaj da konser öncesi yayınlanacak. Bu konser ve söyleşiyi 30 Ekim’de Radyo Ataşehir’den dinlemek mümkün olacak. Karadeniz’in dokusunu müziğine taşıyan Niyazi Koyuncu, Ekim ayında Ataşehirlilerle buluşacak bir diğer sanatçı olacak. Başarılı sanatçının konseri 28 Ekim’de Youtube kanalından yayınlanırken, 29 Ekim’de de Radyo Ataşehir’den dinlenebilecek.

Çocuk tiyatroları ve radyo tiyatrosu

Çocuk tiyatroları etkinliklerinde ise 11 Ekim’de “Kaba Korsan ve Hazine Adası”, 25 Ekim’de de “Çikolatalar Ülkesi” minik izleyicilerin karşısına Youtube kanalından çıkacak. Radyolu günlerin unutulmazı olan “radyo tiyatrosu”na yeniden hayat veren Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu sanatçıları, eskiden olduğu gibi herkesi Radyo Ataşehir’in başına toplayacak. Radyo tiyatrosunda yayınlanacak ilk eser “Musullu Süleyman”ın ilk bölümü 23 Ekim’de Radyo Ataşehir’den dinleyicilerle buluşurken, sonraki bölümleri her sabah 10.30’da yayınlanacak.

Marcus Graf ile sanat tarihi

Ataşehir Belediyesi E-Kültür Merkezi’nin “Çağdaş Sanat Bölümü” koordinatörlüğünü bu yıl Prof. Marcus Graf üstlendi. Graf, E-Kültür Merkezi’nin tasarımı ve hayata geçmesi konusunda Ataşehir Belediyesi’ne destek verirken online olarak da bir dizi seminer hazırlıyor. Graf Ataşehirlilerle başlangıcından günümüze kadar dünya sanat tarihini tartışacak. “Marcus Graf ile Sanat Tarihi” 9 Ekim’de Youtube kanalından 11 Ekim’de de Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

Birbirinden güzel sohbet programları

Ekim ayında farklı konularda sohbet programları da Ataşehirliler ile buluşacak. 13 Ekim’de Youtube kanalından yayınlanacak Murat Germen ile “Kent, Fotoğraf ve Şimdiki Zaman Üzerine” konulu sohbeti Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Öykü Demirci gerçekleştirecek. Sohbet programı 15 Ekim’de Radyo Ataşehir’den de yayınlanacak.

Müze Sohbetleri kapsamında müzeler ve sanatı farklı şekilde ele alan İlkay Baliç ile moderatör Hatice Utkan Özden’in sohbeti 15 Ekim’de Youtube’dan 17 Ekim’de de Radyo Ataşehir’den yayınlanacak. Ayrıca ‘90’lardan günümüze çağdaş sanatın konu edildiği sohbetin konuğu Dr. Osman Erden olurken sanat galerilerinin yönetimi ve topluma etkilerini de bir sanat galerisi yöneticisi olan Bengü Gün anlatacak.

Edebiyat buluşmaları

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde kültür-sanat alanındaki üretimlerin odağını “Umut” teması oluşturuyor. Ataşehir Belediyesi’nin kültür-sanat ajandasına pandemiyle birlikte şairlerin “Umut” temalı şiirlerini okudukları yeni bir bölüm ekleniyor. “Aşk ve Kuyrukluyıldız” adlı şiir kitabından “Yalnızca Kanatlarına Güven” adlı şiiri ile şair-yazar Akgün Akova, 12 Ekim’de Youtube’dan 14 Ekim’de de Radyo Ataşehir’den şiirseverlerin karşısında olacak.

Çocuk edebiyatının önemli temsilcileriyle çocukları buluşturan “Yazarlar Çocuklarla Bir Araya Geliyor” söyleşi programının bu sezon ilk konuğu gazeteci-yazar Özlem Özdemir. Yazar, “İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları” serisinde ’’Öncü Kadınlar’’ kitabının ardından, ’’Öncü Erkekler’’ kitabını da okurla buluşturdu. Gelecek nesillere Cumhuriyetin önemli değerlerini, kahramanlarını aktaran bu biyografi kitapları tarihi birer belge niteliğini taşıyor. Kitapta; Abidin Dino, Oktay Sinanoğlu, Cahit Arf gibi bilim, kültür ve sanat alanından çok önemli isimler anlatılıyor. Özlem Özdemir 18 Ekim’de Youtube’dan 20 Ekim’de de Radyo Ataşehir’den dinlenebilecek.

Her ay seçilen bir kurmaca metnin akademisyenler, eleştirmenler, editörler, çevirmenler ile tartışıldığı “Edebiyat Akşamları” programının Ekim ayı konukları Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Şahin ve FMV Işık Üniversitesi’nde Türkçe Edebiyat dersleri veren Okan Yılmaz.

Seval Şahin ve Okan Yılmaz, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah”ını, eser üzerinden nasıl bir dünya tasavvur edildiğini ve bu tasavvurun detaylarını 22 Ekim’de Youtube’da 31 Ekim’de de Radyo Ataşehir’de konuşacaklar.

Usta Şair “Haydar Ergülen ile Şiir Atölyesi” de yoğun istek üzerine yeniden Ataşehirlilerle buluşuyor. Atölye; şiire, şiir yazma sürecine bir şairin gözünden bakmak ya da şair olmanın ne demek olduğunu bir şairle deneyimlemek isteyenleri bekliyor.

Tarih ve toplum üzerine

Tarih üzerine tartışmaların ele alındığı “Tarih Okulu” programında bu ay “Mütareke Dönemi”nde işgal koşullarının kent kültüründe meydana gelen farklara ve uyanan tepkilere odaklanılıyor. Tarihçi-Çevirmen Saadet Özen’in konuk olduğu programın moderatörlüğünü ise Tarihçi Olgay Söyler yapıyor. Program 6 Ekim’de Youtube kanalından 8 Ekim’de de Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

Ataşehir Belediyesi’nin Ekim ayı etkinliklerini aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden takip edilecek.

Youtube: www.youtube.com/atasehirbld ve www.youtube.com/atasehirkultur

Facebook: www.facebook.com/atasehirbld ve www.facebook.com/AtasehirdeKulturSanat

Instagram: atasehirbld ve atasehir_ks

Twitter: @atasehirbld ve @atasehir_KS

Web sitesi: www.atasehir.bel.tr ve https://kultursanat.atasehir.bel.tr

Radyo: www.radyoatasehir.net