Ataşehir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Ataşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek sınıfları sınav gününe hazır hale getiriliyor.
Ataşehir Belediyesi İlaçlama personeli Rıza Yıldız, “Ateş Belediyesi ilaçlama birimi olarak Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’nin talimatlarıyla Ataşehir sınırları içerisindeki bütün devlet ve özel okullarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bütün öğrencilerimizin hafta sonu daha temiz daha hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için sınıflardan, koridorlara ve toplu alanların tamamını dezenfekte ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.