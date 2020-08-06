banner3088

Atatürk Havalimanı baş müdürlüğü görevine Fatih Koşak atandı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) ATATÜRK HAVALİMANI BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE YAPILAN ATAMAYLA FATİH KOŞAK GETİRİLDİ.

Atatürk Havalimanı baş müdürlüğü görevine Fatih Koşak atandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine yapılan atamayla Fatih Koşak getirildi.

Bir süredir DHMİ’nin Dalaman Havalimanı Baş Müdürlüğü görevini sürdüren Fatih Koşak, yapılan atamayla Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine getirildi. Geçmiş dönemlerde DHMİ’de personel şefi, Havalimanı nöbetçi meydan müdür vekili, Protokol şefi, şube müdürü gibi birçok kademede başarılı görevler üstlenen Fatih Koşak, bundan sonra Atatürk Havalimanı’nda baş müdür olarak görevini sürdürecek. Koşak’ın yeni görevini 10 Ağustos Pazartesi günü devralması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3212