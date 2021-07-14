Atatürk Havalimanı kule görevlisi o gece yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz’un kilit noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda, FETÖ’cü darbeciler kontrol kulesini ele geçirmek istiyordu. Ancak özel harekat polisleri buna izin vermedi. O gece yaşananları, Kule Görevlisi Enver Yavuz anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Darbe girişiminin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı, darbe girişiminde direnişin simge noktalarından biri haline geldi. O karanlık gecede yaşananları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının güvenli bir şekilde piste inmesini sağlayan kule görevlisi Enver Yavuz anlattı.

“FETÖ’cü askerleri silahlarını bırakıp teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı”

O gece ekip şefi olarak çalışan Atatürk Havalimanı Kule Görevlisi Enver Yavuz, “Saat 11.30 gibi birkaç asker ve polis birlikte gelerek ülkenin huzur ve selameti için ordunun yönetime el koyduğunu bildirdiler ve darbe girişimi bu şekilde başladı. Saat 01.00 gibi halk tabi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldü ve havaalanı girişindeki nizamiyenin orada duran tankları aşarak kulenin önünde toplanmaya başladılar. 01.30 gibi tamamen halk kulenin içine gelmişti ve özel harekat polisleri de geldi. Özel harekat polisleri alt katımızdaki FETÖ’cü askerleri silahlarını bırakıp teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Belli bir zaman geçtikten sonra yarım saat kadar sonra özel harekat polisi kapıyı geçerek kuleye girdiler. Askerlerin silahlarını alarak askerleri etkisiz hale getirdiler. Askerler kontrol altına alındıktan sonra yaklaşmadan Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı’na geleceği bilgisini aldık” diye konuştu.

“Halkın üzerine ateş açtılar maalesef şehitlerimiz de vardı”

Kulenin kurtarıldığını öğrenince halkın sakinleştiğini söyleyen Yavuz, “Tabi bu sırada iç hatlardan aprona geçen halk kitleleri vardı ve halk apronda yürürken ortalarından askeri araçlar geçiyordu. Halkın üzerine ateş açtılar maalesef şehitlerimiz de vardı. Halk biraz kulenin kurtarıldığını öğrendikten sonra sakinleştiler ve sanıyorum askerler de bir miktar çekildi. Daha sonra yaklaşma ile yaptığımız görüşmede havaalanına emniyeti tam olmasa bile bir şekilde sağlandığını Cumhurbaşkanımızın inebileceği bilgisini aktardık. Saat 03:18’de Cumhurbaşkanımızın uçağı 3-5 sol diye tabir ettiğimiz piste işini yaptı. Cumhurbaşkanımızın uçağı indikten sonra yaklaşık 40 dakika sonrasında jetler geldi. Yaklaşık yine 45 dakika 1 saat kadar İstanbul üzerinde yüksek hızlara çıkarak sonik patlamalara sebebiyet verdiler. Tabi buradaki amaç halkı korkutmak” ifadelerini kullandı.

“Özel harekat polisinin gelmesiyle müthiş bir rahatlık yaşadık”

Askeri helikopterlerin Cumhurbaşkanının bulunduğu konuk evi üzerinde tur attığını belirten Yavuz, “Jetler gittikten sonra arkamızda bulunan hava harp okulda iki adet askeri helikopter kalktı. O sırada Cumhurbaşkanımız devlet konukevinde halka hitap ediyordu. Helikopterlerden birisi kalktı askeri meydanın üzerinde beklerken diğeri kuleye doğru geldi. Kulenin çevresinde yarım bir tur attıktan sonra Cumhurbaşkanımızın konuşma yaptığı devlet konuk evine doğru yöneldi ve çevresinde uçuşlar yapmaya başladı. Bir müddet sonra helikopter askeri meydana indi. Fakat aradan 10-15 dakika geçtikten sonra tekrar kalktı. Yine önce kulenin çevresinde uçtu. Daha sonra devlet konukevi üzerine gitti. Sonrasında iki helikopter birleşerek doğuya doğru uzaklaştılar. Yalova’ya, Sakarya’ya, Kocaeli‘ye doğru uçuşlarına devam ettiler. Tabi o gece hepsi bir arada oluyor. Korkuyorsunuz, panik ediyorsunuz, algılayamıyorsunuz olayların akışını ama nasıl diyelim birkaç saat içinde özel harekat polisinin gelmesiyle tabi müthiş bir rahatlık yaşadık. İnşallah Allah bir daha da millete böyle bir şey yaşatmasın” dedi.