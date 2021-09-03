Atıklar sanat esere dönüşecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ’Atıktan Sanata’ Heykel yarışması düzenliyor. Yarışmada ’Atıktan Sanata’ projesinde üniversiteli gençler mücadele edecek.

Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği önem ile çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Havalimanı, 2019’da ARTWIST adıyla hayata geçen ve beğeni toplayan “Atıktan Sanata” projesinde bu yıl “Artıktan Heykel” yarışması ile üniversiteli gençler mücadele edecek. “Artıktan Heykel” yarışmasına, Türkiye’de yer alan üniversitelerin güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve sanat fakültelerindeki bölümlerden birinde lisans, yüksek lisans veya sanatta yeterlilik programlarında öğrenim görenler ile bu bölümlerden son iki yılda mezun olanlar katılabilecek. Dereceye giren ilk 3 öğrenciden, birinci seçilen yarışmacıya; 10 bin TL, ikinci seçilen yarışmacıya 7 bin 500 TL, üçüncü seçilen yarışmacıya ise, 5 bin TL ödül verilecek. Jüri değerlendirmesinde seçilecek 10 eserin sanatçısına ise 1000’er TL mansiyon ödülü dağıtılacak. Yarışma başvuru tarihleri 03.09.2021- 05.11.2021 tarihleri olarak belirlenirken, gala ve ödül töreninin Aralık ayında yapılacağı duyuruldu. Üniversiteli öğrenciler yarışmaya katılmak için başvurularını www.igartwist.com adresinden yapabilecek. Artwist adıyla hayata geçen “Atıktan Sanata” projesindeki “Artıktan Heykel” yarışmasının jüri üyeleri Meriç Aktaş Ateş, Prof. Dr. Mustafa Bulat, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Olgaç Artam, Öner Kocabeyoğlu, Prof. Rahmi Atalay, Seçkin Pirim ve Yasemin Vargı olacak.

Pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, Atıktan Sanata projesini duyurduğumuzda bu konuya olan ilgiyi görmüş ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasından mutluluk duymuştuk. ‘Artıktan Heykel’, hayata geçmesi için sabırsızlandığımız ancak pandemi ve dolayısıyla üniversitelerin kapalı olması nedeniyle geçen yıl ertelemek zorunda kaldığımız bir yarışmaydı. Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla biz de yarışmayı yeniden gündemimize aldık. Bu yıl, 2019 yılından farklı olarak gerçekleştireceğimiz online webinarlar ile gençleri, sektöründe uzman kişiler ile bir araya getireceğiz.Projeyi ilk gerçekleştirdiğimizde, İstanbul Havalimanı’nın inşaatından çıkan 100 ton atıktan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkmıştı. Bu sene de çok değerli eserler ortaya çıkacağına inancımız tam. Türkiye genelinden katılımcıların ‘artıklardan nasıl heykeller tasarlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz“ dedi.