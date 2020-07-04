Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

İstanbul’da atlı jandarma timleri ve yaya jandarma devriye ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında plajlarda denetim gerçekleştirdi.
Ailesiyle birlikte uzun bir aradan sonra plaja geldiğini söyleyen Zeliha Mutlu, "Korona virüs nedeniyle ne zamandır dışarı çıkamıyorduk, bugün kısa bir tatil yapmak istedik. Zaten burada jandarmalar da kuralları unutan insanlar için uyarılar yapıyor. Güzel bir gün oluyor, biraz dinleniyoruz korona virüsten sonra. Kalabalık yerlerde maskemizi takmaya çalışıyoruz, sosyal mesafeye uyuyoruz. Sadece ailemiz ile bir aradayız, biraz mesafeliyiz diğer insanlarla’’ diye konuştu.