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Atlı polislerden Bakırköy sahilinde maske denetimi

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATLI BİRLİK GRUP AMİRLİĞİNE BAĞLI ATLI POLİSLER, BAKIRKÖY SAHİLİNDE KORONA VİRÜS DENETİMİNE KATILDI.

Atlı polislerden Bakırköy sahilinde maske denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Bakırköy sahilinde korona virüs denetimine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı 4 atlı polis, Bakırköy sahilinde maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı. Yunus ekipleri ve drone desteği ile yapılan denetimlerde ekipler sahilde piknik ve yürüyüş yapanlara, korona virüse karşı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu. Maskesi olmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından maske dağıtılırken, özellikle çocuklar atlı polislere ilgi gösterdi.

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